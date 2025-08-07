Blizanci /
Dnevni horoskop, Blizanci, 07. 08. 2025.
Ljubav Probili ste led. Odigrali ste jedan eksperimentalan i revolucionaran potez, i dokazali ste sebi da možete inicirati važne promjene i preobražaje.
Posao Jasno obznanjujete svima da volite promjene, da ste vrlo nezavisni i da vam treba velika sloboda djelovanja. Naglašeno slijedite vlastite ciljeve.
Zdravlje Vrlo lako možete učiniti nešto pogrešno, ili bolje rečeno previše impulzivno, netaktično i buntovnički, nego što je to stvarno opravdano.
