Dnevni horoskop, Blizanci, 07. 08. 2025.

Ljubav Probili ste led. Odigrali ste jedan eksperimentalan i revolucionaran potez, i dokazali ste sebi da možete inicirati važne promjene i preobražaje.

Posao Jasno obznanjujete svima da volite promjene, da ste vrlo nezavisni i da vam treba velika sloboda djelovanja. Naglašeno slijedite vlastite ciljeve.

Zdravlje Vrlo lako možete učiniti nešto pogrešno, ili bolje rečeno previše impulzivno, netaktično i buntovnički, nego što je to stvarno opravdano.

