Dnevni horoskop, Vodenjak, 07. 08. 2025.

Ljubav Dobro se snalazite u novim i neobičnim situacijama. Nemir vas čini vrlo živahnim. Djelujete poticajno na okolinu, poput svježeg povjetarca. 

Posao Volite raznovrsnost, novosti, obnavljanja i reagirate spretno prema svemu s čime se sretnete. U vašem ponašanju ima nečeg provokativnog.  

Zdravlje Uživate u svim godišnjim dobima, pa i u vrućem ljetu. Nitko ne može ugasiti vašu unutarnju svjetlost. Sami sebi stvarate vlastitu sudbinu.    

