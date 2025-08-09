Dnevni horoskop, Vaga, 09. i 10. 08. 2025.

Ljubav Lako vas je ganuti, čak do suza. Drugima to izgleda kao emocionalna nestabilnost i neuravnoteženost. Ne želite da drugi upoznaju vašu intimu.

Posao Ako shvatite da vaša unutrašnjost svojim idealiziranim procesima utječe na sliku svijeta koju imate, bolje ćete izražavati svoje sposobnosti.

Zdravlje Postali ste ovisni o neprikladnim idealističkim konceptima, koji vam pomažu da izbjegnete suočavanje sa svakodnevnim brigama i problemima.

Snovi i vizije Vaše maštanje može toliko rasvijetliti i uljepšati događaje da uživate i u stvarima koje se ustvari nisu dogodile.

