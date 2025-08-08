Vaga /

Dnevni horoskop, Vaga, 08. 08. 2025.

Ljubav Nemate kontrolu nad vašim ljubavnim životom. Stvari osjećate nagonski. Slijepo slijedite strasti. Ljubite i ništa vam drugo nije važno.   

Posao Zahtjevni ste prema sebi i za vas ne vrijedi linija manjeg otpora. Iskustva su vas učinila proračunatim u postupcima prema drugim ljudima.  

Zdravlje Živite niz vjetar, onako kako vam puhne u glavu ili padne na pamet. Privremeno ste odustali od vaših strogih i zadrtih religioznih stavova.   

