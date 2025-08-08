Dnevni horoskop, Vaga, 08. 08. 2025.

Ljubav Nemate kontrolu nad vašim ljubavnim životom. Stvari osjećate nagonski. Slijepo slijedite strasti. Ljubite i ništa vam drugo nije važno.

Posao Zahtjevni ste prema sebi i za vas ne vrijedi linija manjeg otpora. Iskustva su vas učinila proračunatim u postupcima prema drugim ljudima.

Zdravlje Živite niz vjetar, onako kako vam puhne u glavu ili padne na pamet. Privremeno ste odustali od vaših strogih i zadrtih religioznih stavova.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn