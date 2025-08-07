Vaga /

Dnevni horoskop, Vaga, 07. 08. 2025.

Dnevni horoskop, Vaga, 07. 08. 2025.
Foto:

Ljubav Izgledate buntovno i nestrpljivo. Tražite nešto što bi vas stimuliralo. Od drugih ljudi očekujete da idu u korak s vašim željama i interesima.   

Posao Radite naporno kako biste ostvarili ciljeve koje ste sebi postavili. Strogi ste i nemilosrdni. Odbijate tolerirati pokušaje miješanja sa strane.   

Zdravlje Uran vam pomaže u unutarnjoj transformaciji iznoseći sve na površinu. Osjećate potrebu da osobno iskažete svoj revolucionarni žar.  

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Vaga

Horoskop
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Vaga /
Dnevni horoskop, Vaga, 07. 08. 2025.