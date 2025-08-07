Dnevni horoskop, Vaga, 07. 08. 2025.

Ljubav Izgledate buntovno i nestrpljivo. Tražite nešto što bi vas stimuliralo. Od drugih ljudi očekujete da idu u korak s vašim željama i interesima.

Posao Radite naporno kako biste ostvarili ciljeve koje ste sebi postavili. Strogi ste i nemilosrdni. Odbijate tolerirati pokušaje miješanja sa strane.

Zdravlje Uran vam pomaže u unutarnjoj transformaciji iznoseći sve na površinu. Osjećate potrebu da osobno iskažete svoj revolucionarni žar.

