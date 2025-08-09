Dnevni horoskop, Škorpion, 09. i 10. 08. 2025.

Ljubav Imate potrebu raditi po svom, bez obzira da li je to društveno prihvatljivo ili ne. Teško vas je ukrotiti. Izvan ste bilo kakve kontrole.

Posao Najbolje funkcionirate kada sami o svemu odlučujete, no to često nije moguće. Pokušajte se bolje prilagoditi tuđim utjecajima i karakterima.

Zdravlje Vaša prodorna intuicija omogućuje vam razotkrivanje ljudi i njihovih namjera. Skupljate razna saznanja i koristite ih u čudnovate svrhe.

Snovi i vizije Ukoliko roditelj može poslužiti kao primjer i ideal, on posjeduje samovrijednost – i njegovo će dijete razviti dobar osjećaj samovrijednosti.

