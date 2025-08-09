Rak /

Dnevni horoskop, Rak, 09. i 10. 08. 2025.

Foto:

Ljubav Potreba za zamagljivanjem stvari loše utječe na način na koji se predstavljate svijetu. Vašu nesigurnost stvaraju vaši nestabilni osjećaji.  

Posao Ne znate što želite, i zbog toga stojite na mjestu kao ukopani. Eksperimentirajte, i sigurno ćete otkriti djelatnost koja vas najviše privlači.  

Zdravlje Idealizirate vlastitu stvarnost. Puni ste suosjećanja i poistovjećivanja. U poticajnom okružju, brzo se oslobađate nesigurnosti.  

Snovi i vizije Odgoj često odlučuje o tome, hoće li dijete postati dobitnikom ili gubitnikom – pri čemu je slabost i nezainteresiranost roditelja vrlo često isto toliko destruktivna kao i strogost.  

Dnevni Horoskop Rak

Horoskop
