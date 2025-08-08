Ovan /

Dnevni horoskop, Ovan, 08. 08. 2025.

Ljubav Uspostavljanje istinske suradnje s drugima može vam otežati vaše jako isticanje i na(d)metanje. Cijenite i poštujete inicijativu i nezavisnost.  

Posao Možete žestoko pojuriti prema cilju i pobuditi negativne reakcije kod drugih. Odlučni ste u svojoj samostalnosti. Ništa ne prepuštate slučaju.  

Zdravlje Vaša sposobnost logičkog razmišljanja obojena je samovoljnim oslobađanjem energije k novim iskustvima. Instinktivno shvaćate bit stvari.   

