Dnevni horoskop, Ovan, 07. 08. 2025.

Ljubav Posebno cijenite slobodu. U svakoj situaciji slušate samo sebe. Tolerantni ste prema svemu novom, no vaše sjajne zamisli brzo gube sjaj.

Posao Ako ste temelj uspjeha postavili prebrzo i nemarno ili ako stvarate nešto šuplje, prijeti vam poslovni i financijski slom. Puno previše maštate.

Zdravlje Djelujete na beskompromisan način. Pretjerano ste impulzivni. U opasnosti ste da urušite veze i odnose koje više nećete moći popraviti.

