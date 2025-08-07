Ovan /

Dnevni horoskop, Ovan, 07. 08. 2025.

Dnevni horoskop, Ovan, 07. 08. 2025.
Foto:

Ljubav Posebno cijenite slobodu. U svakoj situaciji slušate samo sebe. Tolerantni ste prema svemu novom, no vaše sjajne zamisli brzo gube sjaj.  

Posao Ako ste temelj uspjeha postavili prebrzo i nemarno ili ako stvarate nešto šuplje, prijeti vam poslovni i financijski slom. Puno previše maštate.   

Zdravlje Djelujete na beskompromisan način. Pretjerano ste impulzivni. U opasnosti ste da urušite veze i odnose koje više nećete moći popraviti.    

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Ovan

Horoskop
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Ovan /
Dnevni horoskop, Ovan, 07. 08. 2025.