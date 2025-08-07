Dnevni horoskop, Jarac, 07. 08. 2025.

Ljubav Jako ste zainteresirani za jednu zgodnu osobu, ali od njega ili nje dobivate slab (možda i nikakav) odaziv. Vježbajte strpljenje i upornost.

Posao Prolazite mnoge kušnje prije nego postignete svoj cilj. Bilo bi dobro da ste manje tvrdoglavi i da budete manje zlovoljni jer to daje loš učinak.

Zdravlje Djelujete impulzivno i iracionalno, a sve zbog nekontroliranih strastvenih poriva. Lako ste zapaljivi. Imate visoku temperaturu? Provjerite.

