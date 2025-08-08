Djevica /

Dnevni horoskop, Djevica, 08. 08. 2025.

Dnevni horoskop, Djevica, 08. 08. 2025.
Foto:

Ljubav Teško izlazite na kraj sami sa sobom, a s drugim ljudima još puno teže. Pokušavate se vratiti staroj ljubavi, ali on ili ona više nije ista osoba.   

Posao Imate problema s inflacijom, recesijom i takvim sličnim pojavama. Nakon prekomjernog i nerealnog optimizma propali ste u gorki pesimizam.  

Zdravlje Vaš imunitet je u velikom padu. Vrlo teško izvršavate vaše svakodnevne obveze. Mogla bi vas iznenada zadesiti neka jača prehlada.  

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Djevica

Horoskop
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Djevica /
Dnevni horoskop, Djevica, 08. 08. 2025.