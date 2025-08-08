Dnevni horoskop, Djevica, 08. 08. 2025.

Ljubav Teško izlazite na kraj sami sa sobom, a s drugim ljudima još puno teže. Pokušavate se vratiti staroj ljubavi, ali on ili ona više nije ista osoba.

Posao Imate problema s inflacijom, recesijom i takvim sličnim pojavama. Nakon prekomjernog i nerealnog optimizma propali ste u gorki pesimizam.

Zdravlje Vaš imunitet je u velikom padu. Vrlo teško izvršavate vaše svakodnevne obveze. Mogla bi vas iznenada zadesiti neka jača prehlada.

