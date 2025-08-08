Dnevni horoskop, Bik, 08. 08. 2025.

Ljubav Ljudima odgovarate na nervozan i nepovjerljiv način. Ako mislite da niste dobri i da vas nitko ne voli, takve misli će vas odvesti u depresiju.

Posao Ako vam stvari izmiču iz ruku, postajete plijenom nesigurnosti i vaša potraga za moći dobiva primjesu očajanja. Dopirete do dna stvari.

Zdravlje Dosta ste zlovoljni, iako niste sigurni zašto. Izaći van u svijet, za vas znači postati nesigurnim i zabrinutim. Riješite se obrambenog ponašanja.

