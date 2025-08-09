Dnevni horoskop, Strijelac, 09. i 10. 08. 2025.

Ljubav Drugi moraju proći na ispitu prije nego im dopustite da vam se približe. Moraju biti dorasli vašoj snazi. Izražavate se silovito. Mnogima ste naporni.

Posao Ako ne postignete ono što želite na direktan način, primjenjujete indirektne, jer morate postići cilj pod svaku cijenu. U borbi ste za prevlast!

Zdravlje Skloni ste stavu „sve ili ništa“. Vaša će okolina imati muka ako pokuša spriječiti vaše omiljene sheme. Postali ste tvrdi, kruti i nefleksibilni.

Snovi i vizije Život je čudesan i možete učiniti gotovo sve, ukoliko poštujete kozmičke zakone. Nemoguće gotovo i ne postoji. Za gotovo sve postoji rješenje.

