Dnevni horoskop, Strijelac, 08. 08. 2025.

Dnevni horoskop, Strijelac, 08. 08. 2025.
Ljubav Bojazan o ranjivosti i gubitku kontrole može vas dovesti do emocionalne potištenosti. U strahu ste od loših namjera drugih ljudi.  

Posao Oscilirate između napornog rada i razdoblja u kojem ne radite gotovo ništa. Potrebna vam je poslovna kriza kako biste prepoznali uzrok problema.  

Zdravlje Dominantna emocionalna potreba da budete u vrhu ili da budete autoritet može smanjiti vašu sposobnost za intimnost i emocionalnu podršku.  

