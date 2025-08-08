Dnevni horoskop, Strijelac, 08. 08. 2025.

Ljubav Bojazan o ranjivosti i gubitku kontrole može vas dovesti do emocionalne potištenosti. U strahu ste od loših namjera drugih ljudi.

Posao Oscilirate između napornog rada i razdoblja u kojem ne radite gotovo ništa. Potrebna vam je poslovna kriza kako biste prepoznali uzrok problema.

Zdravlje Dominantna emocionalna potreba da budete u vrhu ili da budete autoritet može smanjiti vašu sposobnost za intimnost i emocionalnu podršku.

