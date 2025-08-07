Strijelac /

Dnevni horoskop, Strijelac, 07. 08. 2025.

Dnevni horoskop, Strijelac, 07. 08. 2025.
Ljubav U vašem ljubavnom životu raste nervoza i napetost. Ako ste razotkrili njegovu ili njezinu nevjeru, izgledne su ljubomorne i osvetoljubive scene.  

Posao Morate opskrbiti ne samo sebe već i vašu poslovnu okolinu strukturom i oblicima, pa stoga glasate za pravila i opću primjenu zakona.  

Zdravlje Vaša koncentracija je slaba, i to je novi problem s kojim se suočavate. Ako ste „pod terapijom“, pazite da uzimate na vrijeme sve što trebate.  

