Dnevni horoskop, Strijelac, 07. 08. 2025.

Ljubav U vašem ljubavnom životu raste nervoza i napetost. Ako ste razotkrili njegovu ili njezinu nevjeru, izgledne su ljubomorne i osvetoljubive scene.

Posao Morate opskrbiti ne samo sebe već i vašu poslovnu okolinu strukturom i oblicima, pa stoga glasate za pravila i opću primjenu zakona.

Zdravlje Vaša koncentracija je slaba, i to je novi problem s kojim se suočavate. Ako ste „pod terapijom“, pazite da uzimate na vrijeme sve što trebate.

