Dnevni horoskop, Ribe, 09. i 10. 08. 2025.

Ljubav Ekstremno ste podložni sugestijama i lako vas se zavara. Zbog netočne slike o sebi i društvu postajete zbunjeni i sami stvarate konfuziju.

Posao U poslu instinktivno slijedite tržišne trendove. Uz briljantnu inspiraciju za vas nema nemogućih stvari. Važno je da dovršite ono što ste započeli.

Zdravlje Dopuštate da se drugi poigravaju s vašim ranjivim osjećajima. Patite zbog neke imaginarne krivnje. Potrebno vam je ispravno razlučivanje.

Snovi i vizije Rješavajte svoje teškoće. Ne gledajte u njima nesavladive probleme, nego priliku za svoj rast, a time i stjecanje slobode.

