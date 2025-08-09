Dnevni horoskop, Ribe, 09. i 10. 08. 2025.

Ribe /

Ljubav Ekstremno ste podložni sugestijama i lako vas se zavara. Zbog netočne slike o sebi i društvu postajete zbunjeni i sami stvarate konfuziju.  

Posao U poslu instinktivno slijedite tržišne trendove. Uz briljantnu inspiraciju za vas nema nemogućih stvari. Važno je da dovršite ono što ste započeli.  

Zdravlje Dopuštate da se drugi poigravaju s vašim ranjivim osjećajima. Patite zbog neke imaginarne krivnje. Potrebno vam je ispravno razlučivanje.     

Snovi i vizije Rješavajte svoje teškoće. Ne gledajte u njima nesavladive probleme, nego priliku za svoj rast, a time i stjecanje slobode.  

Horoskop
