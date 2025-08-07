Dnevni horoskop, Ribe, 07. 08. 2025.

Ljubav Osjećate se nesigurno zbog čega uglavnom režite na ljude uokolo sebe, a to nije preporučljivo za uspostavljanje skladnih i stabilnih odnosa.

Posao Bavite se stvarima koje nemaju veze s vašim poslovnim zadacima. Odbijate se pokoriti diktatima nadređenih. Tvrdoglavi ste i neposlušni.

Zdravlje Neptunov suptilni i rafinirani utjecaj može oplemeniti vašu individualnost. Pokušajte usmjeriti pozornost na veću kozmičku cjelinu.

