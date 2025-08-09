Dnevni horoskop, Djevica, 09. i 10. 08. 2025.

Ljubav Dopuštate da drugi manipuliraju s vama, naročito kad podilaze vašim osjećajima. Iluzije i lažne nade vode vas u razočaranje sa sobom samima.

Posao Netko vas iskorištava, a vi šutite. Gubite novac i zbog (navodne) ljubavi. Ako negdje putujete, možda dobijete kaznu zbog prebrze vožnje.

Zdravlje Preosjetljivost vas čini slabim i nestabilnim. Skloni ste povući se u svijet snova ili usvojiti rezervirani i obrambeni stav koji odbija druge ljude.

Snovi i vizije Najvažnija je radost vašeg djeteta. Ne možete svom djetetu za kasniji život dati ništa veće od radosti, povezane s disciplinom.

