Dnevni horoskop, Djevica, 09. i 10. 08. 2025.

Ljubav Dopuštate da drugi manipuliraju s vama, naročito kad podilaze vašim osjećajima. Iluzije i lažne nade vode vas u razočaranje sa sobom samima.  

Posao Netko vas iskorištava, a vi šutite. Gubite novac i zbog (navodne) ljubavi. Ako negdje putujete, možda dobijete kaznu zbog prebrze vožnje.   

Zdravlje Preosjetljivost vas čini slabim i nestabilnim. Skloni ste povući se u svijet snova ili usvojiti rezervirani i obrambeni stav koji odbija druge ljude.  

Snovi i vizije Najvažnija je radost vašeg djeteta. Ne možete svom djetetu za kasniji život dati ništa veće od radosti, povezane s disciplinom.    

Horoskop
