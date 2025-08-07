Dnevni horoskop, Djevica, 07. 08. 2025.

Ljubav Bježite u vaš privatni svijet mašte. Planetarni tranziti i aspekti potiču vaše kreativne talente i možete se posvetiti umjetnosti ili znanstvenom radu.

Posao Svojim ponašanjem dajete svima do znanja da želite ići vlastitim putem, i da spremno uklapate staro u novo – što zapravo najviše volite raditi.

Zdravlje Nemir pomiješan s nepostojanošću, vodi vas u potragu koja nije baš zadovoljavajuća. Korijen napetosti je u neskladu vaše slike o sebi.

