Dnevni horoskop, Rak, 08. 08. 2025.

Ljubav Imate nejasan stav prema snovima i idealima drugih, zbog čega vas neće staviti na popis omiljenih osoba. Ostavljate praktičan i trezven dojam.

Posao Poslužiti ćete se odlučnom akcijom kako biste svladali probleme i strah. Drugi vas smatraju snažnim, ali ne vide vašu unutrašnju borbu.

Zdravlje Svoju ranjivost prema vanjskom svijetu osjećate vrlo prodorno, iako se s njom uspješno hvatate ukoštac. Tražite izlaz u radu i službi.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn