Dnevni horoskop, Rak, 08. 08. 2025.
Ljubav Imate nejasan stav prema snovima i idealima drugih, zbog čega vas neće staviti na popis omiljenih osoba. Ostavljate praktičan i trezven dojam.  

Posao Poslužiti ćete se odlučnom akcijom kako biste svladali probleme i strah. Drugi vas smatraju snažnim, ali ne vide vašu unutrašnju borbu.  

Zdravlje Svoju ranjivost prema vanjskom svijetu osjećate vrlo prodorno, iako se s njom uspješno hvatate ukoštac. Tražite izlaz u radu i službi.  

