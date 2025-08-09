Dnevni horoskop, Jarac, 09. i 10. 08. 2025.

Ljubav Dominirate ljudima snažnije nego što mislite. Prijatelji vam predočavaju svoje brige i probleme, traže zaštitu ili su vam stalno za petama.

Posao Ostavljate dojam velike snage. Možda se pretvarate da znate raditi nešto što ne znate, pa vam drugi podmeću stvari za koje niste odgovorni.

Zdravlje Bježite od gužve i strke s kojima se ne možete sroditi. Nemate ništa protiv prekapanja po vezama i odnosima, sve dok ste sami nedodirljivi.

Snovi i vizije Ako živite odgovorno, za vas vrijedi jednostavno pravilo: ukoliko ste privatno i poslovno uspješni, vjerojatno mnoge stvari radite ispravno.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn