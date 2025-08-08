Dnevni horoskop, Jarac, 08. 08. 2025.

Ljubav Ne pokazujete lako vlastite osjećaje. Potrebna vam je cijela vječnost da se emocionalno odledite. Previše ste kruti, zatvoreni i konzervativni.

Posao Možete utonuti u stvari koje vas fasciniraju i možete se dugo mučiti da postignete osobne ciljeve. Funkcionirate dobro u kritičnim okolnostima.

Zdravlje Vjerojatno se bojite opustiti. Ljude i stvari prosuđujete pesimistično iza dosta hladnog pročelja. Sigurnost prije svega, vaša je temeljna ideja vodilja.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn