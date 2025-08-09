Bik /

Dnevni horoskop, Bik, 09. i 10. 08. 2025.

Dnevni horoskop, Bik, 09. i 10. 08. 2025.
Ljubav Nerado se otvarate drugima, ali istovremeno zadirete duboko u njihovu psihološku masku i motivacije, a sve kako biste otkrili što se zbiva.  

Posao Probleme ne rješavate direktno, već indirektno. Mašta i pogrešni utisci mogu vas odvesti na krivi put. Novac vam stalno curi iz novčanika!  

Zdravlje Tromi ste, sanjivi i ostavljate dojam nestabilnosti; no upravo je to privlačno kod vas. Stvari koje drugi ljudi vide u vama možda uopće nema.  

Snovi i vizije Većina problema nastaje zbog nezainteresiranosti. Nezainteresiranost nije trajno rješenje, jer će vam život tako dugo stvarati probleme, dok vas ne prisili da otvorite oči i riješite ih.   

Horoskop
