Dnevni horoskop, Vodenjak, 07. 10. 2025.

Ljubav Ne želite odustati od povremenog intimnog druženja s vašom starom ljubavi, iako ste svjesni da zbog toga remetite sklad u postojećoj vezi.

Posao Uvodite red u vlastito poslovanje. Pažljivo sve zbrajate i oduzimate. Vaši su računi savršeno točni. Uspješno se izvlačite iz dužničkog ropstva.

Zdravlje Ignorirate neugodne simptome koje vam odašilje vaš organizam. Uvjereni ste da će sve brzo proći i nestati. Ne želite saznati istinu o sebi.

