LIJEPE RIJEČI /

Valentina o Josipu i Kseniji: Od početne sumnje do uvjerenja da su savršen par

Valentina o Josipu i Kseniji: Od početne sumnje do uvjerenja da su savršen par
Foto: Rtl

Iako je u početku bila nesigurna, danas je uvjerena da su Josip i Ksenija skladan par čija se povezanost s vremenom samo produbljivala

22.1.2026.
19:06
Hot.hr
Rtl
Valentina iz RTL-ova showa "Ljubav je na selu" je nedavno u razgovoru za RTL.hr ispričala kako su se odnosi na farmi postupno razvijali te kako je tijekom snimanja postalo jasno da je zbližavanje Josipa i Ksenije bilo gotovo neminovno. Iako je u početku imala određene rezerve, njezino se mišljenje vrlo brzo promijenilo.

„Isprva sam mislila da će Ksenija za njega biti malo prestroga“, priznala je Valentina, no ubrzo je shvatila da se iza tog dojma krije puno više. Kako kaže, Ksenija je brzo pokazala svoju vedru i zaigranu stranu, sličnu Josipovoj, što je uvelike pridonijelo razvoju njihove bliskosti. Upravo ta opuštenost, ističe Valentina, bila je važna ne samo za njihov odnos, nego i za stvaranje dobre atmosfere i prijateljstava na farmi.

O njihovoj vezi govorila je s puno lijepih riječi, naglasivši da ih, osim sličnog smisla za humor, povezuju i zajedničke životne vrijednosti. „Djeluju kao ljudi koji su vrijedni, ambiciozni i imaju puno planova, što ih dodatno povezuje. Čini mi se da se jako dobro nadopunjuju na više razina“, rekla je.

Iako je u početku bila nesigurna, danas je uvjerena da su Josip i Ksenija skladan par čija se povezanost s vremenom samo produbljivala. „Kako dani prolaze, djeluju sve čvršće i usklađenije“, zaključila je Valentina, poručivši da njihovu vezu vidi u vrlo pozitivnom svjetlu.

Propuštene epizode showa „Ljubav je na selu“ dostupne su na platformi Voyo.

 

Ljubav Je Na SeluRtlVoyoKsenija
