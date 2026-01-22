Trump ide po pet milijardi dolara, tužio najveću američku banku: Kotrlja li se hladna osveta?

Donald Trump podnio je tužbu protiv JPMorgan Chasea i njegova izvršnog direktora Jamieja Dimona, tražeći najmanje pet milijardi dolara odštete zbog navodnog nezakonitog prekida poslovnog odnosa s bankom nakon nereda u američkom Kapitolu 6. siječnja 2021.

Trump tvrdi da mu je najveća američka banka uskratila bankarske usluge te da je on, Trump Organization, povezane tvrtke i članovi njegove obitelji stavljeni na “crnu listu” iz političkih i društvenih razloga. Prema tužbi, odluka JPMorgana bila je „konačna i nedvosmislena“, bez ponuđenih pravnih lijekova ili alternativnih rješenja, objavio je The Guardian.

Tužbu je u četvrtak u Miamiju podnio Trumpov osobni odvjetnik Alejandro Brito, koji je ranije sudjelovao i u Trumpovim pravnim postupcima protiv medijskih kuća zbog klevete. Trumpovi odvjetnici navode da je banka postupila diskriminatorno, vođena, kako tvrde, „politički motiviranim i ‘probuđenim’ uvjerenjima“.

Trump je još prošlog vikenda na društvenim mrežama najavio tužbu, optuživši JPMorgan i Bank of America da su mu nakon nereda u Kapitolu odbile prihvatiti depozite. Obje banke odbacile su te tvrdnje. JPMorgan je u kratkoj izjavi poručio da se slaže kako se računi ne bi smjeli zatvarati zbog političkih ili vjerskih uvjerenja te da podržava napore protiv tzv. političkog “debankarstva”.

Kritike Trumpovom prijedlogu: 'To je potencijalno ekonomska katastrofa'

Slučaj se odvija u širem kontekstu sve napetijih odnosa između Trumpa i čelnika JPMorgana. Dimon je nedavno javno stao u obranu predsjednika Feda Jeromea Powella, upozorivši da bi ugrožavanje neovisnosti središnje banke moglo dovesti do rasta inflacije i kamatnih stopa. Trump je uzvratio kritikama, poručivši da Dimon “vjerojatno želi više kamatne stope”.

Na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu Dimon je dodatno kritizirao Trumpov prijedlog ograničavanja kamata na kreditne kartice, nazvavši ga potencijalnom “ekonomskom katastrofom”, te ocijenio da su Sjedinjene Države pod Trumpom postale manje pouzdan partner.

