Dnevni horoskop, Jarac, 07. 10. 2025.
Ljubav Nemate vremena za druge. Komunikacija vas frustrira.  Umorni ste od skitanja. Promjena nije trajnog karaktera. Brzo ćete se vratiti u arenu.  

Posao Bavite se raznim stvarima, i u ničemu se do kraja ne pronalazite. Nepovoljan utjecaj tranzitnog Jupitera čini vas nestrpljivim i razdražljivim.        

Zdravlje Previše ste introvertni, a bilo koji ekstremizam nije zdrav i dobrodošao. Potrebna vam je osoba od povjerenja s kojom biste otvoreno razgovarali.  

