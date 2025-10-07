Jarac /
Dnevni horoskop, Jarac, 07. 10. 2025.
Ljubav Nemate vremena za druge. Komunikacija vas frustrira. Umorni ste od skitanja. Promjena nije trajnog karaktera. Brzo ćete se vratiti u arenu.
Posao Bavite se raznim stvarima, i u ničemu se do kraja ne pronalazite. Nepovoljan utjecaj tranzitnog Jupitera čini vas nestrpljivim i razdražljivim.
Zdravlje Previše ste introvertni, a bilo koji ekstremizam nije zdrav i dobrodošao. Potrebna vam je osoba od povjerenja s kojom biste otvoreno razgovarali.
