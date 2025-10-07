Dnevni horoskop, Vaga, 07. 10. 2025.

Ljubav Događaju vam se dobre i loše stvari, i po tome se ne razlikujete od drugih. I ono destruktivno ima svoju vrijednost, jer vas uči o tome tko ste.

Posao Želite postati bogati direktor koji stoji na vrhu piramide. Imate tajkunske ambicije. Vaš meteorski poslovni uspon trenutno nije izgledan.

Zdravlje Lako upadate u predinfarktne situacije. Vaše megalomanske ambicije potenciraju ogromne količine stresa. Zaustavite se na vrijeme.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn