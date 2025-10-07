Lav /

Dnevni horoskop, Lav, 07. 10. 2025.

Dnevni horoskop, Lav, 07. 10. 2025.
Ljubav Djelujete eksplozivno i bombastično. Trpite posljedice skrivenih frustracija. Potreban vam je sveobuhvatni oprost. Opraštanje je ljekovito.   

Posao Ne volite da vam netko naređuje, a šef(ica) liječi svoje komplekse na vama. Jezik vam je brži od pameti. Izreći ćete ono o čemu drugi ne govore.    

Zdravlje Vaše su emocije olujno valovite. U potrazi ste za unutarnjim preobražajem. Smetnje vam stvaraju vaše predrasude i loše stare navike.   

Horoskop
