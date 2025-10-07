Lav /
Dnevni horoskop, Lav, 07. 10. 2025.
Ljubav Djelujete eksplozivno i bombastično. Trpite posljedice skrivenih frustracija. Potreban vam je sveobuhvatni oprost. Opraštanje je ljekovito.
Posao Ne volite da vam netko naređuje, a šef(ica) liječi svoje komplekse na vama. Jezik vam je brži od pameti. Izreći ćete ono o čemu drugi ne govore.
Zdravlje Vaše su emocije olujno valovite. U potrazi ste za unutarnjim preobražajem. Smetnje vam stvaraju vaše predrasude i loše stare navike.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
NIJE LAKO /
Odrasli ste uz narcisa? Psihoterapeutkinja objašnjava kako prepoznati znakove i oporaviti se
TEŠKA PITANJA /
[KVIZ] Jesi li pravi stručnjak o sportu?
Lav /
Dnevni horoskop, Lav, 07. 10. 2025.