Blizanci /
Dnevni horoskop, Blizanci, 07. 10. 2025.
Ljubav Izgubili ste vjeru u ljubav. Riječ je o neslavnom trenutku u vašoj intimnoj povijesti. Što više skrivate vaše probleme, oni se sve jasnije vide.
Posao Ako imate vlastiti obrt ili firmu, računajte na moguće nesporazume s članovima obitelji. Sve teže podnosite pritisak raznih poreza i prireza.
Zdravlje Jučer ste bili sjajno raspoloženi, a danas ste depresivni i tugaljivi. Težite trajnoj sreći i stabilnosti. Unutarnji mir je vaš temeljni prioritet.
