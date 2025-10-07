Dnevni horoskop, Blizanci, 07. 10. 2025.

Ljubav Izgubili ste vjeru u ljubav. Riječ je o neslavnom trenutku u vašoj intimnoj povijesti. Što više skrivate vaše probleme, oni se sve jasnije vide.

Posao Ako imate vlastiti obrt ili firmu, računajte na moguće nesporazume s članovima obitelji. Sve teže podnosite pritisak raznih poreza i prireza.

Zdravlje Jučer ste bili sjajno raspoloženi, a danas ste depresivni i tugaljivi. Težite trajnoj sreći i stabilnosti. Unutarnji mir je vaš temeljni prioritet.

