Dnevni horoskop, Bik, 07. 10. 2025.

Dnevni horoskop, Bik, 07. 10. 2025.
Ljubav Pretjerujete s posesivnošću, a i s ljubomorom također. Ne možete sve imati strogo pod kontrolom. On(a) mora slobodno i samostalno disati.  

Posao Ponosni ste na vlastiti imetak. Niste darežljivi, a to se najbolje vidi kada je riječ o novcu. Nitko vas ne voli kada ste u pretjerano škrtom izdanju.   

Zdravlje Sanjate strašne stvari. Budite se u paranoji, i sretni ste što je sve bio samo ružan san. Otvorite sanjaricu i protumačite sebi skrivenu simboliku.    

Dnevni Horoskop Bik

