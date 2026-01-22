Island je pred vratima: 'Još smo frustrirani, ali sutra ćemo biti bolji'

Hrvatski rukometaši u petak u prvoj utakmici glavne faze Europskog prvenstva igraju protiv Islanda, a izbornik Dagur Sigurdsson i njegovi igrači ističu da će Hrvatska sutra izgledati bolje.

"Još smo frustrirani nakon jučerašnje utakmice, došli smo kasno u hotel i nije bilo lako spavati nakon poraza. Ali počeli smo se pripremati za utakmicu s Islandom jer imamo malo vremena i moramo ga dobro iskoristiti. Život ide dalje, nema smisla ostati u razočarenju zauvijek, treba ići na sljedeću utakmicu i dati sve od sebe u sljedećoj utakmici", kazao je Sigurdsson okrećući se odmah prema Islandu, prvom suparniku u glavnoj fazi EP-a.

"Island je jedan od najboljih timova na turniru, ali i oni imaju svoje probleme. Uzeli su bodove i u boljoj su poziciji, ali vidjeli smo da se stvari lako mogu promijeniti. I oni to znaju od prošle godine, tada su dobili nekoliko utakmica, a onda izgubili jednu. Mislim da su u dobroj formi, izgubili su jednog igrača Elvara Orna Jonssona i vidjet ćemo što će promijeniti nakon toga. Imaju jaku momčad na svim pozicijama, ali i mi imamo dobre igrače, nismo to zaboravili preko noći", dodao je hrvatski izbornik istaknuvši kako u je dobra stvar za nastavak EP-a to što znamo većinu timova.

U ovoj fazi prvenstva u skupini II Hrvatskoj osim Islanda stoje na putu Slovenija, Mađarska i Švicarska, a tu je još i Švedska. Slovenija, Island i Švedska su u drugi krug donijeli po dva boda, dok su Švicarska, Mađarska i Hrvatska bez bodova.

Igrali smo s većinom prošle godine, a sa Švicarskom smo igrali početkom studenog. To je dobra stvar jer nam pomaže s pripremama, znamo suparnike dobro, ali mislim da se moramo više koncentrirati na našu igru, jučer smo napravili previše grešaka, previše olakšali Švedskoj, davali smo im loptu prelagano, nismo iskoristili sve svoje prilike. Moramo biti bolji na svim poljima, moramo biti više koncentrirani i više disciplinirani", zaključio je.

Vratar Dominik Kuzmanović je već okrenut prema Islandu.

'I Danska je izgubila'

"Čeka nas Island, to je manje-više ista momčad od prošle godine, znamo za koga se pripremamo. Trebamo zaboraviti što je sve bilo protiv Švedske jer nije bilo dobro. Trebamo se pripremiti za Island, za nas sada kreće finale svaka utakmica", rekao je Kuzmamović, napominjući kako ovo nije nešto novo za njega i njegove suigrače.

"Nije ovo nepoznata situacija, to je tako na turnirima, i Danska je izgubila, događaju se takve stvari jer se igra puno utakmica, događaju se takve stvari. Nije lako izvući se, ali nema tu puno razmišljanja, treba nakon utakmice pokušati zaboraviti, vratiti se u fokus, popraviti loše stvari i paziti da te te loše stvari ne povuku i ući najbolje u sljedeću utakmicu", dodao je Kuzmanović koji dobro poznaje islandske igrače.

"Sve su to vrhunski igrači, brzi, eksplozivni: Dobro igraju jedan na jedan i iz toga izvlače golove, to moramo kontrolirati. Morat ćemo braniti više otvorenih šuteva jer su nezgodni za čuvanje i nadam se da ćemo ih s našom obranom dovesti ih u situacije gdje oni puno griješe, a sebe dovesti u tranziciju i u neke lakše golove. Oni su dobro raspodijeljena momčad i prijete sa svih pozicija. Imaju jako dobrog golmana. Nisu nam nepoznanica, suočili smo se s tim prošle godine i sutra bismo trebali biti najbolji što možemo biti", zaključio je vratar hrvatske reprezentacije.

I Luka Lovre Klarica ističe kako nam je Island poznat suparnik.

"Malo nas je taj poraz protiv Švedske dotaknuo, nije to bio lagan poraz, osam razlike. Bitno nam je to i za gol razliku. Ali to trebamo brzo preboljeiti, sutra je nova utakmica, igramo protiv Islanda. Znamo kakvi su, igraju dobar rukomet ali siguran sam da ćemo se mi dići i idemo na pobjedu", kazao je Klarica, istaknuvši kako nije sve još gotovo.

"Imamo još normalne šanse za proći u polufinale, sada je svaka utakmica finale. Idemo utakmicu po utakmicu, sutra je Island i vjerujem da ćemo se izvući iz toga. Nije to prvi put. Nije ni Islandu lako, sjećaju se da smo ih prošle godine pobijedili i mislim da će i sutra biti tako te da ćemo se dobro pripremiti za njih".

'Nećemo imati puno problema'

Marin Jelić se slaže da ništa još nije izgubljeno. "Ušli smo u drugi krug i za nas sada počinje prvenstvo, treba dobiti sve utakmice, sutra je nova. Nadam se da ćemo se dobro pripremiti i dobiti sve redom. Island ima super momčad, i prošle godine je imao velika očekivanja, kao i sada prije prvenstva. Bit će jako teško, ali mislim da smo mi, kad je najteže, najjači i da ćemo mi sutra pokazati drugu Hrvatsku na terenu".

Marko Mamić ističe kako ostaje žal jer on i suigrači jučer nisu pružili najbolju partiju, ali da imaju šanse ako to promijene sutra protiv Islanda.

"Nismo zadovoljni svojim pristupom, nismo dali sto postio od sebe, nismo radili ono što smo se dogovorili. Island je dosta zanimljiva ekipa, ovise dosta o napadu jedan na jedan, ali znaju puno griješiti. Mislim da mi, ako ćemo igrati našu igru, ne bismo trebali imati puno problema."

Utakmica protiv Islanda igra se sutra u Malmo Areni s početkom u 15:30 sati.

