Mladi hrvatski playmaker Šveđanima je zabio golčinu, a sada ga traže četiri europska velikana

Jedan od rijetkih igrača hrvatske rukometne reprezentacije koji nije razočarao u teškom porazu od Švedske bio je mladi Zagrebov playmaker Ivano Pavlović.

22-godišnjak je zabio i jedan od najljepših golova na utakmici kojeg možete pogledati OVDJE. Rukometni insajder Hen Livgot dan nakon utakmice sa Švedskom piše kako četiri europska velikana žele Pavlovića. To su dva portugalska kluba Sporting i Benfica te Pick Szeged i Vardar.

Pavlović je svoje prve rukometne korake napravio u HRK Izviđač, gdje je prošao sve mlađe kategorije. Njegov talent postao je vidljiv u veljači 2022. godine kada je dobio prvu priliku za nastup u seniorskoj ekipi Izviđača.

Početkom 2024. godine, Pavlović je ostvario, kako sam kaže, "dječački san" prelaskom u RK Zagreb. Njegov transfer označen je kao rekordan za Izviđač, što dodatno govori o njegovoj kvaliteti i potencijalu.

