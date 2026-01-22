FREEMAIL
Ministarstvo vanjskih poslova komentiralo vandalski čin u Zagrebu

Ministarstvo vanjskih poslova komentiralo vandalski čin u Zagrebu
Foto: Screenshot/sikh For Justice/facebook

Ministar Gordan Grlić Radman o napadu je razgovarao s indijskim veleposlanikom u Hrvatskoj Arunom Goelom

22.1.2026.
15:41
Hina
Screenshot/sikh For Justice/facebook
Ministarstvo vanjskih i europski poslova (MVEP) u četvrtak je "najoštrije osudilo" vandalizam na indijskom veleposlanstvu u Zagrebu, a društvenim mrežama kruži snimka na kojoj za taj incident odgovornost preuzima organizacija Sikhi za pravdu (SFJ). 

Indijsko ministarstvo vanjskih poslova ranije u četvrtak objavilo je da su "protuindijski elementi" neovlašteno ušli u prostor indijskog veleposlanstva u Zagrebu. Od hrvatskih vlasti zatražilo je da počinitelje pozovu na odgovornost, naglašavajući da su diplomatski prostori prema Bečkoj konvenciji "nepovredivi i moraju se zaštititi".

Po pisanju lista Hindustan Times, društvenim mrežama kruži snimka Gurpatwanta Singha Pannuna, predvodnika organizacije SFJ sa sjedištem u New Yorku, u kojoj su prikazane šteta na indijskom veleposlanstvu u Zagrebu, odnosno sprejom napisana poruka na veleposlanstvu: "Živio Kalistan, dolje Hindustan" te spuštanje indijske i podizanje kalistanske zastave u dvorištu veleposlanstva. 

Pannun, pobornik separatističkog pokreta Kalistan koji zagovara istoimenu neovisnu državu za Sikhe, u poruci govori o njihovom navodnom progonu u Indiji te optužuje indijske vlasti za etničko čišćenje u Pandžabu. 

Grlić Radman razgovarao s indijskim veleposlanikom

MVEP je "najoštrije osudio" taj incident, a ministar Gordan Grlić Radman o napadu je razgovarao s indijskim veleposlanikom u Hrvatskoj Arunom Goelom, stoji u priopćenju ministarstva. 

U njemu se naglašava da "vlada ovaj slučaj tretira s najvećom ozbiljnošću" te da je "svako kršenje nepovredivosti diplomatskih misija neprihvatljivo i protivno međunarodnom pravu".

MVEP ističe da Hrvatska "ostaje jedna od najsigurnijih zemalja na svijetu te je čvrsto predana osiguravanju da se svi pripadnici diplomatskog zbora u Hrvatskoj osjećaju sigurno, zaštićeno i dobrodošao". 

Sikhi su pripadnici vjere nastale u 15. stoljeću na indijskom potkontinentu, u regiji Pandžab gdje i danas živi većina njih. Velik broj Sikha živi u u Sjedinjenim Državama, Velikoj Britaniji i Kanadi.

