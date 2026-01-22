Opasni separatisti upali u indijsko veleposlanstvo u Zagrebu: Zaprijetili novim napadom

Ministarstvo vanjskih poslova Indije oglasilo se nakon incidenta u Zagrebu, oštro osuđujući ulazak i vandalizam u prostorima indijskog veleposlanstva.

U službenom priopćenju kazali su da su vandalizam počinili, kako tvrde, protuindijski elementi. Pozvali su hrvatske vlasti da počinitelje pozovu na odgovornost.

Hindustan Times naveo je da su vandalizam počinili simpatizeri pokreta Khalistan koji se žele odvojiti od Indije i proglasiti samostalnu državu u Pundžabu.

Videozapis, koji je na internetu objavio separatist Gurpatwant Singh Pannun, prikazuje kalistanskog aktivista kako s jarbola u veleposlanstvu u Zagrebu skida indijsku i postavlja kalistansku zastavu. Vandali su također ispisali slogane poput "Khalistan Zindabad" (Živio Khalistan) na zidovima veleposlanstva.

In a shocking act, the Tiranga was removed and the Khalistan flag raised at the Indian Embassy in Zagreb, Croatia. In a video statement, Khalistani terrorist Gurpatwant Singh Pannun spewed venom yet again against India.This marks a new chapter in Khalistanis exporting Hate and… pic.twitter.com/6is1lYRLsH — Mojo Story (@themojostory) January 22, 2026

Pannun je u videu rekao i da su kalistanski aktivisti djelovali uoči indijskog Dana Republike, 26. siječnja. i zaprijetio da će New Delhi biti "meta" na Dan Republike.

Pozvali hrvatske vlasti da reagiraju

Minitarstvo vanjskih poslova Indije podjsetilo je da su, prema Bečkoj konvenciji, diplomatski prostori nepovredivi te da oni moraju biti zaštićeni. Nakon incidenta su, kako navode, reagirali bez odgode i hrvatskoj strani uputile službeni prosvjed diplomatskim kanalima, i u New Delhiju i u Zagrebu, uz zahtjev da se odgovorni identificiraju i sankcioniraju.

Our statement on the trespassing of the Embassy of India premises in Zagreb, Croatia



🔗 https://t.co/IQFppsV4Ws pic.twitter.com/STPOnI23oM — Randhir Jaiswal (@MEAIndia) January 22, 2026

Od Hrvatske su zatražili da se počinitelji pozovu na odgovornost za njihove "prijekorne i nezakonite radnje".

"Takve radnje također govore o karakteru i motivima onih koji stoje iza njih, a tijela za provedbu zakona posvuda bi ih trebala uzeti u obzir", kazali su u priopćenju u kojem nisu naveli o kakvom se incidentu radi.

POGLEDAJTE VIDEO: Jedan dan s indijskim veleposlanikom: Otkrio nam je što najviše voli u Hrvatskoj i je li probao pršut