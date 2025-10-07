Dnevni horoskop, Rak, 07. 10. 2025.

Ljubav Vaš ego je u prvom planu. Uživate u vlastitoj moći. Zaljubljeni ste u sebe. S vama je teško normalno komunicirati. Potreban vam je preokret u glavi.

Posao Spajate naizgled nespojive stvari. Uz redoviti posao, obavljate i honorarni. Nedostatak slobodnog vremena postaje vaš sve veći problem.

Zdravlje Velike zdravstvene probleme stvaraju vam vaši poroci, počev od pušenja i ispijanja alkohola, pa do nekih još gorih i opasnijih stimulansa.

