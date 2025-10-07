Ribe /
Dnevni horoskop, Ribe, 07. 10. 2025.
Ljubav U potrazi ste za izgubljenim samopoštovanjem. Želite nekome opisati vaše osjećaje, ali nitko vas ne čuje. Svi su zauzeti svojim problemima.
Posao Niste vratili stari kredit, a razmišljate o novom. Idealizirate vašu financijsku stvarnost. Riječ je o opasnoj pojavi u vašem mentalnom sklopu.
Zdravlje Preosjetljivi ste na vlastito ja. Ako vas netko (dobronamjerno i poticajno) iskritizira, vaša krhka psihička stabilnost dodatno će se urušiti.
