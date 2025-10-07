Djevica /

Dnevni horoskop, Djevica, 07. 10. 2025.

Dnevni horoskop, Djevica, 07. 10. 2025.
×
Foto:

Ljubav Tvrdoglavo ustrajavate na vašem konzervativnom svjetonazoru. Ne želite se nikome prilagođavati, čak ni voljenoj osobi. Gdje je tu ljubav?     

Posao Iznevjerila vas je osoba u koju ste imali veliko povjerenje. Sve ima svoj pravi razlog i smisao. Ako razmišljate o osveti, to vam nije pametna ideja.    

Zdravlje Planetarni utjecaji traže od vas da se više emocionalno angažirate u obitelji. Trebali biste skinuti sa sebe stigmu hladne i bezosjećajne osobe.  

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Djevica

Horoskop
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Djevica /
Dnevni horoskop, Djevica, 07. 10. 2025.