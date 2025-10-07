Djevica /
Dnevni horoskop, Djevica, 07. 10. 2025.
Ljubav Tvrdoglavo ustrajavate na vašem konzervativnom svjetonazoru. Ne želite se nikome prilagođavati, čak ni voljenoj osobi. Gdje je tu ljubav?
Posao Iznevjerila vas je osoba u koju ste imali veliko povjerenje. Sve ima svoj pravi razlog i smisao. Ako razmišljate o osveti, to vam nije pametna ideja.
Zdravlje Planetarni utjecaji traže od vas da se više emocionalno angažirate u obitelji. Trebali biste skinuti sa sebe stigmu hladne i bezosjećajne osobe.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
NIJE LAKO /
Odrasli ste uz narcisa? Psihoterapeutkinja objašnjava kako prepoznati znakove i oporaviti se
TEŠKA PITANJA /
[KVIZ] Jesi li pravi stručnjak o sportu?
Djevica /
Dnevni horoskop, Djevica, 07. 10. 2025.