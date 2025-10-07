Dnevni horoskop, Djevica, 07. 10. 2025.

Ljubav Tvrdoglavo ustrajavate na vašem konzervativnom svjetonazoru. Ne želite se nikome prilagođavati, čak ni voljenoj osobi. Gdje je tu ljubav?

Posao Iznevjerila vas je osoba u koju ste imali veliko povjerenje. Sve ima svoj pravi razlog i smisao. Ako razmišljate o osveti, to vam nije pametna ideja.

Zdravlje Planetarni utjecaji traže od vas da se više emocionalno angažirate u obitelji. Trebali biste skinuti sa sebe stigmu hladne i bezosjećajne osobe.

