Dnevni horoskop, Ovan, 07. 10. 2025.
Ljubav Vrtite optimistične filmove u glavi. Raspoloženi ste za strastveno maženje. On(a) nema prigovora na vaš račun. Danas vam neće biti dosadno.
Posao Ne ide vam sve po poslovnom planu i programu, ali to vas previše ne uznemirava. Svjesni ste da ne možete uvijek biti prvi i najbolji u svemu.
Zdravlje Ne držite se propisane terapije. Stalno ponavljate neku vašu novu mantru ili molitvu, i živite u uvjerenju da ljekovito djeluje na vaš organizam.
