Dnevni horoskop, Strijelac, 07. 10. 2025.

Ljubav Vaša intuicija funkcionira izvrsno. Vidite unaprijed kako će se razvijati vaš ljubavni život. Ako je riječ o vama i Lavu ili Ovnu, ljubav će potrajati.

Posao Više ne dopuštate da drugi s vama manipuliraju. Došlo je do važne promjene u vašoj svijesti. Nevolje su vas očvrsnule na jedan pozitivan način.

Zdravlje Vaši zdravstveni problemi su rješivi. Jako puno toga ovisi o vašem konstruktivnom stavu. Postoje mnogi ljudi kojima je puno teže nego vama.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn