Dnevni horoskop, Strijelac, 07. 10. 2025.
Ljubav Vaša intuicija funkcionira izvrsno. Vidite unaprijed kako će se razvijati vaš ljubavni život. Ako je riječ o vama i Lavu ili Ovnu, ljubav će potrajati.
Posao Više ne dopuštate da drugi s vama manipuliraju. Došlo je do važne promjene u vašoj svijesti. Nevolje su vas očvrsnule na jedan pozitivan način.
Zdravlje Vaši zdravstveni problemi su rješivi. Jako puno toga ovisi o vašem konstruktivnom stavu. Postoje mnogi ljudi kojima je puno teže nego vama.
