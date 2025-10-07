Škorpion /

Dnevni horoskop, Škorpion, 07. 10. 2025.

Ljubav Vaš ljubavni život prekrila je gusta magla. Svatko živi svoj život i radi ono što želi. Sve su tanje niti koje vas spajaju. Više niste iskreni saveznici.      

Posao Vaši kontinuirani napori pokazuju se isplativim. Ostvarujete odlične poslovne rezultate. Praktični ste i maštoviti, i to je profitabilna kombinacija.     

Zdravlje Vaše zdravlje nije idealno, ali sreća u nesreći je da nema kozmičkih nagovještaja pogoršanja. Dobro bi vam došle određene sportske aktivnosti.     

