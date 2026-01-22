FREEMAIL
KUM IZAŠAO JUČER /

Doznaje RTL Danas: Bivši državni inspektor Mikulić danas izlazi iz Remetinca

Doznaje RTL Danas: Bivši državni inspektor Mikulić danas izlazi iz Remetinca
Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Njegov kum Krasić iz istražnog zatvora izašao je u srijedu

22.1.2026.
13:36
Ivana Ivanda Rožić
Sanjin Strukic/pixsell
Donedavni glavni državni inspektor Andrija Mikulić u četvrtak izlazi iz istražnog zatvora u Remetincu, doznaje RTL Danas.

Ukidanje istražnog zatvora predložio je Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK) nakon što su ispitani svi svjedoci na koje je mogao utjecati. 

Također doznajemo da je njegov kum Dragan Krasić izašao u srijedu. 

Primali novac i meso 

Podsjetimo, kako je RTL Danas ranije izvještavao, USKOK je nakon više od godine dana prisluškivanja posložio cijelu kriminalnu hobotnicu. Po njoj, Mikulić je od vlasnika kamenoloma Gorana Večkovića primio 120 tisuća eura mita u više navrata, kao i veće količine svježeg mesa. 

Sve je dijelio s kumom Draganom Krasićem, a na Krasićevo traženje stizala je i drvna građa i razni građevinski materijal. Zauzvrat je inspekcija donosila odluke sukladno Večkovićevim potrebama.

Isto tako, Mikulić i Krasić su dobili 70 tisuća eura u novcu i suhomesnate proizvode od drugog vlasnika kamenolom, Ivice Vugrinca, koji je kao protuuslugu Krasić je davao upute za pripremu dokumentacije kako bi iz kamenoloma mogli povećati eksploataciju sirovina.

Istražni zatvor Mikuliću i kumu određen je prije nepuna dva mjeseca, 29. studenog prošle godine zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke.

POGLEDAJTE VIDEO: Mikulić je iza rešetaka već mjesec i pol dana: Tko će sjesti u fotelju državnog inspektora?

Andrija MikulićDržavni InspektorRemetinec
