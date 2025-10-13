Dnevni horoskop, Jarac, 13. 10. 2025.

Ljubav Imate novi ljubavni interes. Situacija se razvija presporo za vaš nestrpljivi ukus. Ako odlučite krenuti u sveopći napad, doživjeti ćete poraz.

Posao Vaše kreativne sposobnosti u punom su radnom pogonu. Brzo shvaćate bit stvari, i precizno gađate u metu. Vidite ono što drugi ne vide.

Zdravlje U zdravstvenom kontekstu življenja, dobro funkcionirate. Vaš organizam je otporan. Redovito vježbate, i zbog toga ste u izvrsnoj formi.

