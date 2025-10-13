Ribe /
Dnevni horoskop, Ribe, 13. 10. 2025.
Ljubav Imate novu ljubavnu opciju. Ne smeta vas prevelika razlika u godinama. U skladu ste s trendom koji ne poštuje nikakve norme i granice.
Posao Fantazirate o bogatstvu i bezbrižnom životu. Život bez rada i napora i nije pravi život. Da imate jako puno novaca, ne znači da bi vas to usrećilo.
Zdravlje Ne želite vidjeti stvari onakvima kakve jesu. Živite u imaginarnoj stvarnosti. Situacija će vas prisiliti da se spustite na zemlju, i to s treskom.
