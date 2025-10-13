Strijelac /
Dnevni horoskop, Strijelac, 13. 10. 2025.
Ljubav Doživjeti ćete stanje velikog zadovoljstva. Partner(ica) će vas ugodno iznenaditi s jednim specijalnim poklonom. Dobivate ono što ste zaslužili.
Posao Niste raspoloženi za posao. Nestrpljivo iščekujete kraj radnog vremena. Nedostaje vam osjećaj odgovornosti. Netko će vas trgnuti iz letargije.
Zdravlje S vašim osjećajima je sve u redu, vi samo griješite u njihovom tumačenju. Razgovarajte o vašim problemima s osobom od povjerenja.
