Dnevni horoskop, Strijelac, 13. 10. 2025.

Ljubav Doživjeti ćete stanje velikog zadovoljstva. Partner(ica) će vas ugodno iznenaditi s jednim specijalnim poklonom. Dobivate ono što ste zaslužili.   

Posao Niste raspoloženi za posao. Nestrpljivo iščekujete kraj radnog vremena. Nedostaje vam osjećaj odgovornosti. Netko će vas trgnuti iz letargije.       

Zdravlje S vašim osjećajima je sve u redu, vi samo griješite u njihovom tumačenju. Razgovarajte o vašim problemima s osobom od povjerenja.  

