Dnevni horoskop, Vaga, 13. 10. 2025.

Ljubav Nemate razloga za paniku. On ili ona vas voli i to će vam danas iznova dokazati. Izbjegavajte pretjeranu posesivnost, nije vam potrebna.

Posao Ne želite odustati od snova i ideala. Želite pod svaku cijenu dokazati da ste u pravu. Iz vas izbija neka čudna snaga. Broj vaših sljedbenika raste.

Zdravlje Tmurni oblaci se razilaze, i vi ste opet vedri i radosni. Određene probleme s disanjem osjećati će (naj)mlađa populacija astroloških Vaga.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn