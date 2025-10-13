Vaga /

Dnevni horoskop, Vaga, 13. 10. 2025.

Ljubav Nemate razloga za paniku. On ili ona vas voli i to će vam danas iznova dokazati. Izbjegavajte pretjeranu posesivnost, nije vam potrebna.  

Posao Ne želite odustati od snova i ideala. Želite pod svaku cijenu dokazati da ste u pravu. Iz vas izbija neka čudna snaga. Broj vaših sljedbenika raste.   

Zdravlje Tmurni oblaci se razilaze, i vi ste opet vedri i radosni. Određene probleme s disanjem osjećati će (naj)mlađa populacija astroloških Vaga.     

