Dnevni horoskop, Blizanci, 13. 10. 2025.
Ljubav Igrate se s tuđim osjećajima. Važno vam je da imate potpunu kontrolu nad raznim stvarima, a istovremeno sebe vješto i spretno skrivate.
Posao Oni kojima niste simpatični i danas će imati nešto protiv vas. Pazite da se ne zamjerite vašem poslodavcu. Možda se on(a) opasno zamjeri vama.
Zdravlje Vaša energija je u padu, a to ne podnosite, jer živite u uvjerenju da ste jaki i neranjivi. Ne radite ništa loše. Učinite nešto pozitivno za svijet.
