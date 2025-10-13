Blizanci /

Dnevni horoskop, Blizanci, 13. 10. 2025.

Dnevni horoskop, Blizanci, 13. 10. 2025.
×
Foto:

Ljubav Igrate se s tuđim osjećajima. Važno vam je da imate potpunu kontrolu nad raznim stvarima, a istovremeno sebe vješto i spretno skrivate.  

Posao Oni kojima niste simpatični i danas će imati nešto protiv vas. Pazite da se ne zamjerite vašem poslodavcu. Možda se on(a) opasno zamjeri vama.  

Zdravlje Vaša energija je u padu, a to ne podnosite, jer živite u uvjerenju da ste jaki i neranjivi. Ne radite ništa loše. Učinite nešto pozitivno za svijet.  

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Blizanci

Horoskop
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Blizanci /
Dnevni horoskop, Blizanci, 13. 10. 2025.