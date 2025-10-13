Dnevni horoskop, Blizanci, 13. 10. 2025.

Ljubav Igrate se s tuđim osjećajima. Važno vam je da imate potpunu kontrolu nad raznim stvarima, a istovremeno sebe vješto i spretno skrivate.

Posao Oni kojima niste simpatični i danas će imati nešto protiv vas. Pazite da se ne zamjerite vašem poslodavcu. Možda se on(a) opasno zamjeri vama.

Zdravlje Vaša energija je u padu, a to ne podnosite, jer živite u uvjerenju da ste jaki i neranjivi. Ne radite ništa loše. Učinite nešto pozitivno za svijet.

