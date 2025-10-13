Dnevni horoskop, Škorpion, 13. 10. 2025.

Ljubav Depresivni ste, i bez specijalnog razloga. Ako imate partnera ili partnericu, tražite stalnu pažnju i potpunu posvećenost, a to je teško ispuniti.

Posao Poslovne ambicije nisu vam prve po redu važnosti. Radite ono što morate, i ništa više od toga. Situacija će se promijeniti. Stižu vam nove obveze.

Zdravlje Živite asketski život, a sve zbog razočaranja i nesigurnosti u kontaktima s drugima. Prepustili ste se vašem unutarnjem svijetu snova.

