Dnevni horoskop, Škorpion, 13. 10. 2025.
Ljubav Depresivni ste, i bez specijalnog razloga. Ako imate partnera ili partnericu, tražite stalnu pažnju i potpunu posvećenost, a to je teško ispuniti.
Posao Poslovne ambicije nisu vam prve po redu važnosti. Radite ono što morate, i ništa više od toga. Situacija će se promijeniti. Stižu vam nove obveze.
Zdravlje Živite asketski život, a sve zbog razočaranja i nesigurnosti u kontaktima s drugima. Prepustili ste se vašem unutarnjem svijetu snova.
