Vodenjak /
Dnevni horoskop, Vodenjak, 13. 10. 2025.
Ljubav Zaljubljenost pokazujete na pogrešan način. Osoba do koje vam je stalo zbunjena je vašim ponašanjem. Nepotrebno glumite smiješne uloge.
Posao Zacrtali ste sebi važan cilj, i frustrirani ste jer vam ne ide sve po planu i programu. Za velika djela potrebno je jako puno napora i dosta sreće.
Zdravlje Vaši netaktični potezi tjeraju druge ljude s puta. Određene stvari nisu vam po volji, i zbog toga ispaštaju oni koji nemaju nikakve veze s tim.
