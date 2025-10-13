Dnevni horoskop, Vodenjak, 13. 10. 2025.

Vodenjak /

Ljubav Zaljubljenost pokazujete na pogrešan način. Osoba do koje vam je stalo zbunjena je vašim ponašanjem. Nepotrebno glumite smiješne uloge.   

Posao Zacrtali ste sebi važan cilj, i frustrirani ste jer vam ne ide sve po planu i programu. Za velika djela potrebno je jako puno napora i dosta sreće.  

Zdravlje Vaši netaktični potezi tjeraju druge ljude s puta. Određene stvari nisu vam po volji, i zbog toga ispaštaju oni koji nemaju nikakve veze s tim.   

