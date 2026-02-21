Raskomadao suprugu u kadi nakon što je rodila: 'Oderao sam joj kožu kao ribi

Samo nekoliko sati nakon što je njegova partnerica rodila njihovu kćer, Amerikanac Justin Rey (23) pronađen je u skladištu s tek rođenom djevojčicom, dvogodišnjom kćeri i raskomadanim tijelom supruge.

Detektivka Shannon Murphy posvjedočila je da je 35-godišnjak fotografirao svoju djecu s tijelom njihove majke. Ubrzo je priznao da ju je "oderao kao ribu" nakon što je umrla poslije poroda u motelu u 32. godini života, prenosi Mirror.

Ostaci nesretne žene pronađeni su u više različitig spremnika. Ray je prvo tvrdio da si je oduzela život, a kasnije je promijenio priču kazavši da je umrla pri porodu.

Mrtvozornik obdukcijom nije uspio utvrditi od čega je umrla. Zamjenik mrtvozornika okruga Johnson Charles Glenn rekao je sudu da je na dijelovima tijela bilo "niz" ubodnih rana, ali dodao da se ne može utvrditi jesu li nastale prije ili nakon njezine smrti.

Raskomadao ju 'iz vjerskih razloga'

Novopečena majka rodila je u motelu u Kansas Cityju, a umjesto da nazove Hitnu pomoć i policiju nakon njezine tragične smrti, Rey je rasjekao njezino tijelo u kadu jer se, kako je tvrdio, bojao da će mu vlasti oduzeti dvije kćeri.

Kasnije je u pismu AP-u iz lipnja kazao da je raskomadao tijelo "iz vjerskih razloga".

Prema tvrdnjama sestre raskomadane žene, proveo je osam sati secirajući tijelo svoje partnerice, a onda ga stavio u hladnjak.

"Morao sam to učiniti kako bih zaštitio svoju obitelj", tvrdio je tijekom preliminarnog saslušanja.

Svjedočeći na sudu nakon uhićenja u listopadu 2017., Rey je priznao krivnju opravdavajući se da je želio sačuvati obitelj.

Policija ga je pronašla s djecom u skladištu, nakon dojave građana. Policajac koji je zatekao strašan prizor kazao je da je starija djevojčica "izgledala gotovo kao da ima rak".

Rey je tvrdio da je krenuo na putu Arizonu kako bi supruzi priredio dostojni sprovod.

Odmah je uhićen.

Posteljicu bacio u WC

Na sudu je rekao da je posteljicu bacio u WC školjku, a druge dijelove tijela stavio u spremnike.

"Nije mi bilo zabavno", tvrdio je.

Na pitanje zašto je tijelo raskomadao, dodao je: "Što sam trebao učiniti? Nisam majku mogao ostaviti tamo".

Istražitelji su rekonstruirali monstruozan tijek događaja. Prvo je fotografirao tijelo supruge i dvoje djece, a dva dana kasnije ju raskomadao u kadi. Dio ostataka stavio je u veliki hladnjak.

Na snimci s nadzorne kamere u hotelu vidi se kako vuče crvenu rashladnu torbicu dok gura kolica, a drugo dijete hoda pored njega.

Osuđen je po tri točke optužnice za seksualno iskorištavanje djeteta i po točkama optužnice za ugrožavanje djeteta i doprinos nedoličnom ponašanju djeteta. Optužbe se ne odnose na njegovu djecu, već su proizašle iz fotografija tinejdžera pronađenih na njegovom telefonu nakon što je tražio od policije da ga pregledaju kao dokaz jer je mislio da će mu to pomoći tijekom suđenja.

